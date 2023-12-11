Названы возможные даты дебюта Гюлера за «Реал»

Стало известно, когда турецкий полузащитник Арда Гюлер может дебютировать за мадридский «Реал».

Как утверждает Madrid Zone, дебют 18-летнего хавбека в составе «сливочных» может состояться уже в ближайшие выходные дни — 17 декабря. В этот день «Реал» встретится с «Вильярреалом». Отмечается, что, если Гюлер не появится на поле в данной игре, то он может дебютировать 21 декабря в матче с «Алавесом», крайняя дата — 3 января, когда команда Карло Анчелотти будет играть с «Мальоркой».

Напомним, Гюлер пополнил состав «Реала» минувшим летом, однако до сих пор не смог дебютировать за мадридский клуб из-за регулярных травм.

