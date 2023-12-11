Анчелотти выступил против продажи Менди

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не хочет отпускать защитника команды Ферлана Менди.

При этом, как сообщает Relevo, руководство «сливочных» намерено продать 28-летнего Менди, несмотря на то, что 64-летний итальянский наставник продолжает верить в игрока.

В текущем сезоне французский футболист появился на поле в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Трудовой договор Менди с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 20 миллионов евро.

Завтра, 12 декабря, «Реал» встретится с «Унионом» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 по мск.