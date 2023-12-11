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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может продать Рафинью летом

11 Декабря 2023 • 15:11 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
16.12 23:00

Каталонская «Барселона» всерьёз задумывается над тем, чтобы продать своего вингера Рафинью Диаса ближайшим летом. По информации от издания Sport, окончательно решение по будущему бразильца будет принято по окончании нынешнего сезона.

Игра Рафиньи вызывает противоречивые ощущения у руководства «Барселоны». Бразилец не всегда появляется на поле с первых минут. Он является важным игроком для главного тренера Хави Эрнандеса, но в клубе ожидали большего от футболиста, за чей трансфер летом 2022 года было заплачено 58 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Рафинья отметился двумя голами и тремя результативными передачами в чемпионате Испании.

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