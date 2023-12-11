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Обамеянг летом предлагал себя «Барселоне», но каталонцы ответили отказом

11 Декабря 2023 • 15:04 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
16.12 23:00

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг минувшим летом предлагал себя каталонской «Барселоне». По информации от издания Sport, габонец был доступен на правах свободного агента, но «сине-гранатовые» отказались от услуг своего бывшего игрока, так как не нуждались в дополнительном форварде.

Напомним, в конечном итоге лондонский «Челси» отпустил Обамеянга свободным агентом и позволил ему присоединиться к «Марселю».

Обамеянг выступал за «Барселону» во второй половине сезона-2021/22, где отметился 11 голами в 17 матчах Ла Лиги. Недавно нападающий назвал тот период лучшим в своей карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг

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