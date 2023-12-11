Игрок «Барселоны»: «Жирона» может стать чемпионом Испании»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо поделился мнением о домашнем поражении от «Жироны» (2:4) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Жирона» - классная команда. В Испании очень длинный чемпионат, но эта команда обладает всеми качествами, чтобы стать победителем», - передает слова уругвайского футболиста Mundo Deportivo.

После 16 проведенных туров «Жирона» захватила лидерство в чемпионате Испании. На счету команды 41 очко. Вторым с отставанием в два балла идет мадридский «Реал». На третьей строчке располагается «Барселона», набравшая 34 очка. Далее идет «Атлетико».