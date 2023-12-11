«Реал» может купить Гутьерреса за 8 миллионов евро, цена для остальных клубов – 40 миллионов

Мадридский «Реал» может выкупить у «Жироны» своего бывшего крайнего защитника Мигеля Гутьерреса всего за 8 миллионов евро. По информации от Diario AS, именно такая сумма была прописана в контракте игрока при продаже в «Жирону» в качестве опции первоочередного выкупа.

Источник при этом отмечает, что для остальных клубов у Гутьерреса есть сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

22-летний Гутьеррес может стать серьёзной опцией для «Реала» на усиление левого фланга обороны. Клуб летом хочет продать Ферлана Менди, но приоритетным кандидатом на замену французу пока является Альфонсо Дэвис из мюнхенской «Баварии».