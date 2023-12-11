Деку высказался насчёт будущего Фелиша в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку в очередной раз высказался о перспективах нападающего Жоау Фелиша в каталонской команде. Португалец выступает в команде Хави Эрнандеса на правах годичной аренды из мадридского «Атлетико».

«Будущее Фелиша? Нам нужно выигрывать матчи и сфокусироваться на Ла Лиге перед тем, как говорить об арендованных игроках или новых трансферах. Конечно, я в очередной раз могу подтвердить, что мы довольны игрой Жоау», – цитирует Деку журналист Фабрицио Романо.

Вчера «Барселона» опустилась на четвёртую строчку в испанской Ла Лиге, проиграв «Жироне» в домашнем матче со счётом 2:4.