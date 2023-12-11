Левандовски – о поражении «Жироне»: «Это был не наш день»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о поражении своей команды в матче против «Жироны» (2:4). Поляк отметился в игре забитым голом, но это не помогло коллективу Хави Эрнандеса избежать поражения и опуститься на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата.

«Думаю, в некоторых аспектах соперник был лучше нас. Мы старались сделать некоторые вещи, но у нас это не получалось. Нам нужно продолжать работать и мыслить позитивно. Мы выложились на максимум, но это был не наш день. Мы знали, что нам предстоит сыграть сложный матч. Теперь нам нужно проанализировать, что произошло и постараться выиграть оставшиеся матчи», – сказал Левандовски в послематчевом интервью.