Хави: «Фанаты сейчас злые, но «Барселона» провела неплохой матч»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не считает, что его команда плохо сыграла против «Жироны», несмотря на поражение со счётом 2:4. Напомним, теперь «сине-гранатовые» отстают от лидера чемпионата на 7 очков.

«Фанаты сейчас злые, но «Барселона» провела неплохой матч. Всё было в наших руках, но мы не смогли воспользоваться этим. После 31 удара в створ мы должны быть более эффективными», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» вчера впервые с 2018 года пропустила 4 гола в домашнем матче чемпионата Испании. Команда после поражения от «Жироны» опустилась на четвёртую строчку в турнирной таблице.