Хави: «Если бы всё зависело от меня, Эрик Гарсия остался бы в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил о том, что хотел оставить в своей команде центрального защитника Эрика Гарсию, который под конец летнего трансферного окна перешёл в «Жирону» на правах годичной аренды.

«Если бы всё зависело от меня, Эрик Гарсия остался бы в «Барселоне». Он провёл отличный матч против нас и не ощутил давления. Играть за «Жирону» это не то же самое, что играть за «Барселону», – сказал Хави на пресс-конференции.

Гарсия вчера вышел в основном составе «Жироны» на матч с «Барселоной». Эрик помог своей команде одержать выездную победу над «сине-гранатовыми» со счётом 4:2.