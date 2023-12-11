Эрик Гарсия: «Попросил «Барселону» отпустить меня, так как хотел регулярную игровую практику»

Центральный защитник «Жироны» Эрик Гарсия объяснил своё решение перебраться в команду Мичела этим летом. Напомним, испанец до сих пор принадлежит «Барселоне», а за «Жирону» выступает на правах аренды до конца сезона.

«Попросил «Барселону» отпустить меня, так как хотел регулярную игровую практику. Играть за «Барселону» довольно сложно, я пока наслаждаюсь временем, которое провожу в «Жироне». В матче с «Барселоной» мы знали, что нам придётся сложно. На первых минутах у нас были отличные моменты», – сказал Гарсия в интервью журналисту Херарду Ромеро.

Гарсия вчера помог «Жироне» добыть выездную победу 4:2 над «Барселоной» и возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.