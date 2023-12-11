Хави и Куман - худшие тренеры «Барселоны» по проценту побед за последние 15 лет

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес является вторым худшим тренером команды по проценту выигранных матчей за последние 15 лет. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фран Мартинес.

Процент побед «сине-гранатовых» под руководством Эрнандеса составляет 62,16%. По этому показателю испанский специалист опережает только нидерландца Рональда Кумана (58,2%).

В минувший уик-энд «Барселона» на домашнем стадионе была разбита «Жироной» (2:4). По итогам 16 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 34 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице. Каталонцы отстают от лидера на семь очков.