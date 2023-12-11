Рюдигер получит отдых в матче с «Унионом»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер вряд ли сыграет с берлинским «Унионом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. По информации от издания Marca, немец получит отдых, а его место в стартовом составе займёт Начо Фернандес.

Напомним, «Реал» уже гарантировал себе выход в раунд плей-офф с первого места, поэтому у главного тренера Карло Анчелотти нет надобности рисковать здоровьем ключевых игроков в последнем туре.

Рюдигер проводит свой второй сезон в составе «Реала» после перехода из лондонского «Челси» на правах свободного агента. В этом розыгрыше Ла Лиги немец сыграл 15 матчей, где не отметился результативными действиями.