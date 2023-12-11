Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер получит отдых в матче с «Унионом»

11 Декабря 2023 • 11:07 Комментировать
Унион Берлин
...
Реал Мадрид
12.12 23:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер вряд ли сыграет с берлинским «Унионом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. По информации от издания Marca, немец получит отдых, а его место в стартовом составе займёт Начо Фернандес.

Напомним, «Реал» уже гарантировал себе выход в раунд плей-офф с первого места, поэтому у главного тренера Карло Анчелотти нет надобности рисковать здоровьем ключевых игроков в последнем туре.

Рюдигер проводит свой второй сезон в составе «Реала» после перехода из лондонского «Челси» на правах свободного агента. В этом розыгрыше Ла Лиги немец сыграл 15 матчей, где не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер Унион Берлин ещё теги

Новости по матчу

10 Декабря
23:43
​Прогноз на точный счёт матча Унион Берлин – Реал Мадрид Лиги чемпионов 12 декабря 2023
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УНИОН БЕРЛИН РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
11.12.23 в 23:00
Гранада Гранада
Атлетик Б Атлетик Б
5.00 4.20 1.68
Видео
11.12.23 в 23:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Сельта Сельта
2.34 3.35 3.10
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
11:59 · Испания. Ла Лига
«Реал» может купить Гутьерреса за 8 миллионов евро, цена для остальных клубов – 40 миллионов
11:54 · Испания. Ла Лига
Деку высказался насчёт будущего Фелиша в «Барселоне»
11:35 · Испания. Ла Лига
Левандовски – о поражении «Жироне»: «Это был не наш день»
11:29 · Испания. Ла Лига
Хави: «Фанаты сейчас злые, но «Барселона» провела неплохой матч»
11:22 · Испания. Ла Лига
Хави: «Если бы всё зависело от меня, Эрик Гарсия остался бы в «Барселоне»
11:18 · Испания. Ла Лига
Эрик Гарсия: «Попросил «Барселону» отпустить меня, так как хотел регулярную игровую практику»
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» устроить обмен игроками
11:10 · Испания. Ла Лига
Хави и Куман - худшие тренеры «Барселоны» по проценту побед за последние 15 лет
11:07 · Испания. Ла Лига
Рюдигер получит отдых в матче с «Унионом»
09:41 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» впервые в своей истории проиграла «Жироне»
08:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне»
08:27 · Англия. Чемпионшип
«Реал» покупает нападающего из Англии 1
08:21 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «Жироны»: «Все хотят, чтобы мы стали чемпионами»
08:15 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Атлетико» будет биться за чемпионство до конца»
03:23 · Испания. Ла Лига
Деку: «Барселона» продолжит бороться»
Все новости
Рекомендуем