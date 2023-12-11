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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» впервые в своей истории проиграла «Жироне»

11 Декабря 2023 • 09:41 Комментировать

Шестнадцатый тур испанского чемпионата обернулся очередной неудачей «Барселоны» - каталонский клуб проиграл «Жироне», причем на своем поле. Как оказалось, это было первое поражение «Барселоны» за всю историю совместных матчей с «Жироной».

Это был седьмой совместный матч клубов, теперь на счету «Барселоны» четыре победы, дважды клубы сыграли вничью и один раз победила именно «Жирона». В следующем туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть на выезде с «Валенсией». Это случится в субботу, шестнадцатого декабря.

Сейчас команда Хави Эрнандеса занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона
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