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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне»

11 Декабря 2023 • 08:33 Комментировать

В рамках 16-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на своем поле принимала «Жирону». Встреча завершилась сенсационным поражением «сине-гранатовых» со счетом 2:4.

Стоит отметить, что каталонский гранд впервые в истории потерпел поражение от этого соперника. До сезона-2016/2017 «Жирона» не выступала в элитном дивизионе Испании.

Благодаря вчерашнему успеху «Жирона» набрала 41 балл и взлетела на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, обогнав мадридский «Реал» на два очка. Что касается «Барселоны», то «сине-гранатовые» с 34 очками располагаются на четвертой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона
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