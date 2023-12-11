«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне»

В рамках 16-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на своем поле принимала «Жирону». Встреча завершилась сенсационным поражением «сине-гранатовых» со счетом 2:4.

Стоит отметить, что каталонский гранд впервые в истории потерпел поражение от этого соперника. До сезона-2016/2017 «Жирона» не выступала в элитном дивизионе Испании.

Благодаря вчерашнему успеху «Жирона» набрала 41 балл и взлетела на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, обогнав мадридский «Реал» на два очка. Что касается «Барселоны», то «сине-гранатовые» с 34 очками располагаются на четвертой позиции.