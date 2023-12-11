Спортивный директор «Жироны»: «Все хотят, чтобы мы стали чемпионами»

Кике Карсель, занимающий пост спортивного директор «Жироны», высказался о сенсационной гостевой победе над каталонской «Барселоной» (4:2) в рамках 16-го тура Ла Лиги.

«Это прекрасная победа, у меня сейчас чувство эйфории. Все обсуждают нашу команду и хотят, чтобы мы стали чемпионами Ла Лиги. Мне приятно, что наш проект признали», - передает слова функционера AS.

«Жирона» набрала 41 очко и поднялась на первое место в турнирной таблице, обойдя мадридский «Реал» (39). Следующий поединок в чемпионате Испании команда сыграет на домашнем стадионе против «Алавеса» 18 декабря.