Гризманн: «Атлетико» будет биться за чемпионство до конца»

Лидер атакующей линии мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил о том, что «матрасники» нацелены на чемпионский титул в нынешнем сезоне. В 16-м туре команда на своем поле победила «Альмерию» со счетом 2:1.

«Бывают матч и попроще, но главное – победа. Порой приходится терпеть и защищаться. Соперник шел в атаку большими силами и ставил нас в непростое положение. «Атлетико» будет сражаться за золото до конца. Мы понимаем, что впереди еще долгий путь», - передает слова француза газета Marca.

После 15 проведенных матчей «Атлетико» набрал 34 балла и занимает третье место в таблице Ла Лиги.