Деку: «Барселона» продолжит бороться»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о положении дел после поражения от «Жироны».

Команда Хави Эрнандеса проиграла со счётом 2:4 в родных стенах. «Жирона» возглавила турнирную таблицу Ла Лиги с 41 набранным очком после 16 туров, «Барселона» – четвёртая с 34 баллами в активе.

«Мы здорово начали матч, но были недостаточно хороши, чтобы одержать победу. Конечно, мы хотели выиграть и приблизиться к первому месту, но ничего не решено, мы должны продолжать бороться», – передаёт Barca Universal комментарии Деку.

В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде против «Валенсии» (16 декабря), а за три дня до этого отправится в гости к бельгийскому «Антверпену» на матч Лиги чемпионов.