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Филипе Луис: «Симеоне сделал меня одержимым победами»

11 Декабря 2023 • 03:12 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
16.12 18:15

Бывший футболист мадридского «Атлетико» Филипе Луис рассказал, как на него повлияла работа с Диего Симеоне.

Бразилец выступал за «матрасников» в два прихода – с 2010 по 2014 и с 2015 по 2019 год.

«Симеоне изменил моё мышление. Он преобразил меня, сыграл решающую роль в моём становлении чемпионом. Теперь я одержим победами во всём: мой сын уходит с поля в слезах, потому что я не позволяю ему выиграть. Такова моя суть, и на это повлияла работа с Диего.

У него особые методы – он ведёт себя как игрок. Он тренируется вместе со всеми, бегает, разговаривает с игроками как капитан, а не как тренер. Он убедил нас в том, что команда превыше всего», – поведал в интервью Charla Podcast Луис, недавно объявивший о завершении карьеры.

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Атлетико Мадрид Филипе Луис Диего Симеоне ещё теги

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