Араухо: «Мне очень неудобно играть в маске»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо признался, что в матче против «Жироны» ему мешала маска.

Коллектив Хави Эрнандеса уступил одному из конкурентов в борьбе за чемпионство (2:4). Теперь отставание «Барселоны» от «Жироны», лидирующей в турнирной таблице, составляет семь очков.

Араухо вышел на поле в защитной маске – у уругвайца сломана челюсть. В послематчевом интервью центрбек признался, что играть с таким оборудованием не слишком удобно: «Меня постоянно беспокоила маска. Мне было неудобно, поэтому я решил её снять», – заявил Араухо, также высказавшийся о силе соперника: «Жирона» – отличная команда. Дистанция чемпионата велика, но они достаточно хороши, чтобы завоевать титул», – цитируют испанские СМИ защитника.