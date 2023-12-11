Тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победу над «Барселоной»

Главный тренер «Жироны» Мичел пообщался с журналистами после триумфа своей команды.

Битва двух каталонских коллективов завершилось домашним поражением «Барселоны» – 2:4. «Жирона» с 41 набранным очком возглавила Ла Лигу, на два балла опередив «Реал», а «Барселона» (34) осталась четвёртой.

«Я очень доволен, ведь нам противостоял великолепный соперник. В этом матче всё решили детали. У нас не всё получалось в первом тайме, но после перерыва мы отлично обращались с мячом.

Это моя первая победа над «Барселоной». Не знаю, можно ли назвать её заслуженной, но, думаю, мы отлично провели матч. Играть с такой «Барселоной» – непростая задача, но у нас был правильный настрой», – цитирует Sport Мичела.