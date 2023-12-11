Гюндоган: «Первое место «Жироны» – не случайность»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о сильных сторонах «Жироны».

Команда Мичела, уже ставшая одним из главных сюрпризов нынешнего евросезона, единолично возглавила турнирную таблицу Ла Лиги после гостевой победы над «Барселоной» (4:2).

«Сегодня мы проиграли из-за проблем в обороне. Коллективно мы защищались не так, как требовалось, и соперникам удавалось сохранять мяч под давлением.

«Жирона» обладает отличными качествами. Игроки этой команды знают, что нужно делать с мячом, куда бежать, между ними налажена связь. Нахождение «Жироны» на вершине – это не случайное явление», – приводит Barca Universal слова Гюндогана.