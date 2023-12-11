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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави – о поражении: «Матч был равным, «Жирона» лучше реализовала моменты»

11 Декабря 2023 • 01:42 Комментировать
Барселона
2:4
Жирона

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил поражение своей команды от «Жироны» (2:4).

«Сине-гранатовые» уступили со счётом 2:4 на своём поле. Победа над звёздными соседями позволила «Жироне» обойти мадридский «Реал» и стать единоличным лидером Ла Лиги после 16 туров.

«Думаю, матч был равным, всё решили детали. Мы хорошо провели игру, но были недостаточно эффективны. Если бы «Барселона» победила, никто бы не сказал, что это несправедливо. Мы проиграли из-за ошибок в обороне и слабой реализации.

Думаю, мы нанесли около 30 ударов. «Жирона» была смелее и эффективнее нас.

Нам противостоял отличный соперник. Теперь «Жирона» опережает нас на семь очков – отличная работа Мичела и его игроков», – цитирует Barca Universal Хави.

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