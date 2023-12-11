«Барселона» впервые с 2018 года пропустила четыре гола в домашнем матче Ла Лиги

«Барселона» потерпела болезненное поражение от «Жироны» (2:4).

Команда Хави Эрнандеса упустила возможность подобраться поближе к лидерам турнирной таблицы, уступив в родных стенах и позволив «Жироне» возглавить чемпионат. Как отмечает Managing Barca, это первый с 2018 года случай, когда «Барселона» пропустила четырежды в домашней встрече Ла Лиги. Пять лет назад такое произошло в поединке против «Бетиса», который завершился поражением каталонского гранда со счётом 3:4.

Примечательно и то, что «Жироне» впервые в истории удалось одолеть «Барселону». «Сине-гранатовые» отстают от своих соседей на семь очков после 16 туров.