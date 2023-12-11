Де Йонг – о поражении от «Жироны»: «Барселона» ещё может вернуться на вершину»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг побеседовал с журналистами после неудачи своей команды в матче против «Жироны» (2:4).

«Сине-гранатовые» уступили в родных стенах и позволили своим соседям единолично возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. В активе «Жироны» 41 набранное очко, у «Барселоны», идущей на четвёртом месте, – 34.

«Очень тяжёлое поражение. «Жирона» выступила хорошо, но мы сами виноваты. Мы сыграли не на своём уровне и провели не лучший матч, особенно это касается меня.

Сейчас мы отстаём на семь очков, но впереди ещё много матчей. У нас будет время, чтобы вернуться на вершину», – приводит Barca Universal слова де Йонга.