«Жирона» забила четыре «Барселоне» в гостях, победила и взлетела на первую строчку Ла Лиги

«Барселона» и «Жирона» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 16-го тура Ла Лиги состоялся 10 декабря на стадионе «Олимпико».

Главные преследователи «Реала» сошлись в Каталонии. Соперник вполне ожидаемый («Барселона») и соперник очень неожиданный («Жирона») выясняли, кто же возглавит погоню или таблицу. Формально каталонцы не могли обогнать команду Мичела и уж тем более достать «Реал» даже в случае победы, но преимущество психологическое точно получали. А играть «Барселоне» приходилось уже привычно без Гави, тер Штегена и Иньиго Мартинеса.

Неизвестно, их ли отсутствие сказалось на «Барселоне», но матч каталонцы начали отвратительно. Очень много атак за стартовые 10 минут провели хозяева, опасности создать не смогли, а сами пропустили в первом же выпаде соперника. Ещё и привезли знатно. Коуто по краю отдал на Цыганкова – Кристенсен передачу прервать не сумел. Виктор сместился мимо Араухо, прострелил в центр, а Довбик ударом от штанги открыл счёт – 0:1. «Жирона» повела и продолжила жить под давлением «Барселоны».

На сей раз чуть удачнее действовали футболисты Хави, который, кстати, ни одной замены не произвёл с победного матча против «Атлетико». Два супермомента загубил Рафинья. Сначала бразилец шипами проталкивал мяч в сетку, замыкая прострел Канселу, а затем плотно пробил с линии штрафной площади. Оба раза мяч проскакал в сантиметрах от штанги. Рафинья свои моменты не использовал, зато в промежутке между его опасными ударами отличился Левандовски.

И как раз-таки Рафинья от угла поля метко навесил, Роберт продавил Ивана Мартина и головой пробил над руками Гассаниги. Но «Жирона» славна тем, что ударно проводит концовку тайма. Не стали себя изменять и в этот раз. Иван Мартин пошёл исправляться и отдал передачу на Гутьерреса. Мигеля почему-то никто не встречал, а тот гостеприимством воспользовался. Гутьеррес приблизился к штрафной площади и внешней стороной стопы закрутил в ближнюю «девятку» - 1:2. Очень красивый гол получился.

Атак «Барселоны» кончено же стало больше. Но Левандовски никак не мог сделать дубль, хотя моментов поляку создавали предостаточно. Педри на углу вратарской нашёл форварда, тот в касание пытался проткнуть мимо Гассаниги – не сумел. Затем Де Йонг дальним ударом проверил голкипера, а тот неудачно отразил перед собой. Отскок взял Роберт, вот только направить мяч в створ не сумел. Время шло, атак «Барселоны» было много, а вот счёт не менялся.

Активно включился уже и Гюндоган, который стал бомбардировать ворота со средней дистанции. Крутил Илкай с дуги штрафной площади два раза, воспользовавшись скидками Левандовски и Фелиша. Оба раза было опасно, но оба раза чуть мимо створа. «Жирона» у чужих ворот почти не появлялась, однако гостям это никак не помешало победить. Ещё и третий мяч забить в концовке. Гассанига вынес далеко, Стуани подвинул Араухо и сбросил в центр. Валери Фернандес опередил Кунде и пробил точно в «шестёрку» - 1:3.

А в компенсированное время ещё обмен голами состоялся. Начала «Барселона». Минимальным поражение сделал Гюндоган. Илкай получил мяч от Торреса, развернул опекуна и пальнул в «девятку» - 2:3. Статус-кво восстановил Стуани. Савио аккуратно подрезал на угол вратарской, а Кристиан оттуда расстрелял Пенью - 2:4. Команда Мичела победила «Барселону» в гостях и взлетела на первое место в Ла Лиге. «Жирона» продолжает удивлять!