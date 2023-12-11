Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» забила четыре «Барселоне» в гостях, победила и взлетела на первую строчку Ла Лиги

11 Декабря 2023 • 01:00 Комментировать (20)
Барселона
2:4
Жирона
окончен

«Барселона» и «Жирона» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 16-го тура Ла Лиги состоялся 10 декабря на стадионе «Олимпико».

Протокол игры  
Барселона2:4Жирона
  12'Довбик Артём (0:1)
(1:1) Левандовски Роберт19'  
  40'Гутьеррес Мигель (1:2)
  80'Фернандес Валери (1:3)
(2:3)  Гюндоган Илкай  
  Стуани Кристиан (2:4)
Пенья ИньякиКунде ЖюльАраухо РональдКристенсен Андреас 65' (Торрес Ферран ( 65') Канселу ЖоауДе Йонг ФренкиГюндоган ИлкайПедри 80' (Лопес Фермин ( 80') Рафинья Диас 65' (Бальде Алехандро ( 65') Левандовски РобертФелиш Жоау 65' (Ямаль Ламин ( 65')
Запасные: Астралага АндерКочен ДиегоКубарси ПауРомеу ОриольРоберто Серхи
Гассанига ПаулоГарсия ЭрикДавид ЛопесБлинд Дэйли  64'Коуто Ян 78' (Порту Кристиан ( 78') Гутьеррес МигельМартин Иван 87' (Солис Джон ( 87') Гарсия АлешЦыганков Виктор 78' (Фернандес Валери ( 78') Савио IIIДовбик Артём 73' (Стуани Кристиан ( 73')
Запасные: Кебе ИбрахимаХуанпе ХуанХуан Карлос МартинМартинес АрнауФуйдиас ТониБернардо Эспиноса
10 декабря.

 

Главные преследователи «Реала» сошлись в Каталонии. Соперник вполне ожидаемый («Барселона») и соперник очень неожиданный («Жирона») выясняли, кто же возглавит погоню или таблицу. Формально каталонцы не могли обогнать команду Мичела и уж тем более достать «Реал» даже в случае победы, но преимущество психологическое точно получали. А играть «Барселоне» приходилось уже привычно без Гави, тер Штегена и Иньиго Мартинеса.

Неизвестно, их ли отсутствие сказалось на «Барселоне», но матч каталонцы начали отвратительно. Очень много атак за стартовые 10 минут провели хозяева, опасности создать не смогли, а сами пропустили в первом же выпаде соперника. Ещё и привезли знатно. Коуто по краю отдал на Цыганкова – Кристенсен передачу прервать не сумел. Виктор сместился мимо Араухо, прострелил в центр, а Довбик ударом от штанги открыл счёт – 0:1. «Жирона» повела и продолжила жить под давлением «Барселоны».

На сей раз чуть удачнее действовали футболисты Хави, который, кстати, ни одной замены не произвёл с победного матча против «Атлетико». Два супермомента загубил Рафинья. Сначала бразилец шипами проталкивал мяч в сетку, замыкая прострел Канселу, а затем плотно пробил с линии штрафной площади. Оба раза мяч проскакал в сантиметрах от штанги. Рафинья свои моменты не использовал, зато в промежутке между его опасными ударами отличился Левандовски.

И как раз-таки Рафинья от угла поля метко навесил, Роберт продавил Ивана Мартина и головой пробил над руками Гассаниги. Но «Жирона» славна тем, что ударно проводит концовку тайма. Не стали себя изменять и в этот раз. Иван Мартин пошёл исправляться и отдал передачу на Гутьерреса. Мигеля почему-то никто не встречал, а тот гостеприимством воспользовался. Гутьеррес приблизился к штрафной площади и внешней стороной стопы закрутил в ближнюю «девятку» - 1:2. Очень красивый гол получился.

Атак «Барселоны» кончено же стало больше. Но Левандовски никак не мог сделать дубль, хотя моментов поляку создавали предостаточно. Педри на углу вратарской нашёл форварда, тот в касание пытался проткнуть мимо Гассаниги – не сумел. Затем Де Йонг дальним ударом проверил голкипера, а тот неудачно отразил перед собой. Отскок взял Роберт, вот только направить мяч в створ не сумел. Время шло, атак «Барселоны» было много, а вот счёт не менялся.

Активно включился уже и Гюндоган, который стал бомбардировать ворота со средней дистанции. Крутил Илкай с дуги штрафной площади два раза, воспользовавшись скидками Левандовски и Фелиша. Оба раза было опасно, но оба раза чуть мимо створа. «Жирона» у чужих ворот почти не появлялась, однако гостям это никак не помешало победить. Ещё и третий мяч забить в концовке. Гассанига вынес далеко, Стуани подвинул Араухо и сбросил в центр. Валери Фернандес опередил Кунде и пробил точно в «шестёрку» - 1:3.

А в компенсированное время ещё обмен голами состоялся. Начала «Барселона». Минимальным поражение сделал Гюндоган. Илкай получил мяч от Торреса, развернул опекуна и пальнул в «девятку» - 2:3. Статус-кво восстановил Стуани. Савио аккуратно подрезал на угол вратарской, а Кристиан оттуда расстрелял Пенью - 2:4. Команда Мичела победила «Барселону» в гостях и взлетела на первое место в Ла Лиге. «Жирона» продолжает удивлять!

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона

Новости по матчу

Сегодня, 11 Декабря
01:25
«Барселона» впервые с 2018 года пропустила четыре гола в домашнем матче Ла Лиги
01:13
Де Йонг – о поражении от «Жироны»: «Барселона» ещё может вернуться на вершину»
10 Декабря
22:30
«Барселона» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 11
21:46
«Барселона» объявила состав на игру с «Жироной»
21:27
Лапорта: «Я хочу, чтобы «Жирона» выиграла Ла Лигу, если «Барселоне» это не удастся» 2
21:09
«Бавария» готовит крупную сумму на трансфер игрока «Барселоны» 1
14:49
​Уткин дал прогноз на матч «Барселона» - «Жирона»
14:17
Маркос Алонсо получил травму, игрок пропустит матч с «Жироной»
13:10
Хави хочет заменить Гави с помощью ло Чельсо, но «Тоттенхэм» отказывается даже вести переговоры
12:31
Клиенты PARI ставят на победу «Барселоны» над «Жироной» в Ла Лиге
11:26
Алонсо уже принял решение покинуть «Барселону» летом
11:21
Араухо отказался от перехода в «Баварию» в январе, но летом трансфер возможен
03:50
Интересный прогноз на матч Барселоны – Жироны чемпионата Испании – 10 декабря 2023
02:49
Барселона - Жирона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Декабря
20:22
В Ла Лиге завтра может смениться лидер 1
19:27
​Гюндоган: Делиться своей жизнью в социальных сетях – это не про меня»
16:38
Араухо не контактировал с «Баварией»
16:11
Араухо не перейдёт в «Баварию», игрок полностью сфокусирован на «Барселоне»
16:05
Тренер «Жироны» Мичел: «Выездная победа над «Барселоной» стала бы для меня большим сюрпризом»
15:59
Хави: «Алеш Гарсия заявил, что мечтает играть за «Барселону»? Это неудивительно»
15:53
Хави объяснил, почему Эрик Гарсия в «Жироне» чувствует себя спокойней, чем в «Барселоне»
15:48
Хави: «Ромеу мало играет? Советую ему не сдаваться и продолжать работать»
15:44
Хави: «Мы не будем покупать нового вратаря, так как доверяем Иньяки Пенье»
15:41
Хави: «Жирона» разделяет первое место в Ла Лиге с «Реалом», это удивляет многих, но не нас»
15:34
Лапорта: «Мы хотим сохранить Фелиша и Канселу в команде»
15:03
Лапорта: «Барселона» — фаворит Лиги чемпионов 4
14:36
Вингер «Жироны» Савиньо: «Хочу однажды оказаться в «Манчестер Сити»
14:09
«Барселона» готова в январе подписать хавбека «Лестера», у которого летом заканчивается контракт
12:20
Гюндоган: «В 22 года я выбыл на 14 месяцев из-за травмы и думал, что моя карьера под угрозой»
12:12
Гюндоган согласился с описанием, которое дал ему Артета
12:00
Гюндоган: «Хави очень похож на Гвардиолу»
11:39
Прогноз на точный счёт матча Барселона — Жирона чемпионата Испании – 10 декабря 2023
11:05
​Араухо выбирает маску, в которой сыграет против «Жироны»
04:13
Фермин Лопес: «Хочу, чтобы Хави стал для «Барселоны» своим Фергюсоном»
00:33
Президент «Лас-Пальмаса» рассказал, сколько «Барселона» заплатила за Педри
08 Декабря
23:46
Фермин Лопес: «У Гави отняли то, что он любит больше всего, но он вернётся более сильным»
23:27
Рафинья сможет сыграть против «Жироны», участие Кристенсена и Алонсо находится под вопросом
23:01
Левандовски рассказал, как долго планирует играть в футбол
21:30
«Жирона» заплатит «Барселоне» 300 тысяч евро, если выпустит Пабло Торре в ближайшем матче
21:05
Хави предпочитает, чтобы «Барселона» подписала Субименди, а не Киммиха
03:02
Тер Штеген успешно перенёс операцию
02:20
Педри выбрал между Хави и Иньестой
07 Декабря
23:24
Испанский журналист – о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Его агент был шокирован бездействием «Барселоны»
22:49
Ферран Торрес рассказал Хави о своих планах на будущее
22:30
«Барселона» и «Севилья» пытались подписать Сарагосу, перешедшего в «Баварию»
21:33
Луис Суарес: «Я хотел бы видеть Эндрика в «Барселоне»
21:16
Араухо отказался от двойного оклада, который ему предлагал топ-клуб АПЛ
19:51
Раскрыта сумма, которую «Барселона» готова потратить на трансфер Канселу
13:51
У Араухо сломана челюсть, но игрок отказался от операции, чтобы принять участие в ближайших матчах
13:03
«Астон Вилла» не хочет отпускать Ленгле зимой
12:47
Фелиш назвал игрока, которого хотел бы видеть в «Барселоне»
12:27
«Барселона» готова потратить на Фелиша максимум 30-40 миллионов евро 1
11:41
Мората назвал трёх лучших нападающих современности
06 Декабря
16:21
Игрок «Жироны» стал одной из трансферных целей «Барселоны» на 2024 год
14:49
Фирпо: «Куман доверил мне опекать Мбаппе в матче с «ПСЖ», я провёл лучшую игру в карьере»
14:36
У Араухо перелом скулы, уже известны подробности травмы
14:25
Пирло: «Гвардиола в своё время приглашал меня в «Барселону»
12:08
Торре хочет остаться в «Жироне» до конца сезона
11:47
Защитник «Жироны» интересен «Баварии»
11:22
«Барселона» ищет нового вратаря на замену тер Штегену, один из вариантов – де Хеа
00:45
Куртуа и Облак поддержали тер Штегена, получившего травму
05 Декабря
23:48
Левандовски не хочет покидать «Барселону»
23:30
«Барселона» откажется от одной из главных трансферных целей 1
22:36
Названа максимальная сумма, которую «Барселона» готова заплатить за Фелиша
22:09
Тер Штеген высказался об операции, из-за которой пропустит несколько месяцев
21:51
«Барселона» и топ-клубы АПЛ претендуют на чемпиона мира Альмаду
21:35
В «Барселоне» приняли решение по сменщику тер Штегена
20:40
Ленгле интересен «Баварии»
18:31
Левандовски может стать одноклубником Неймара 1
15:46
Тер Штеген согласился на операцию, вратарь может пропустить первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов 2
14:56
Хави очень нравится Баэна, игрок является фанатом «Барселоны»
13:51
Если Бальде не добьётся прогресса, «Барселона» может продать его летом
12:35
Тренер «Жироны» Мичел: «Торре не сможет сыграть с «Барселоной», но Гарсия примет участие»
11:44
Полузащитник «Копенгагена» интересен ряду топ-клубов
11:26
Ван де Бек лично предложил свои услуги «Барселоне»
04 Декабря
23:04
Фелиш охарактеризовал одним словом игроков «Барселоны»
21:14
Тер Штеген не сможет избежать операции – он пропустит два-три месяца
16:20
Ямаль: «Рано или поздно я выиграю премию Golden Boy, обещаю»
16:07
Ямаль: «Моим единственным кумиром был и остаётся Месси»
15:56
Де Йонг: «Надеюсь, в ближайших турах Ла Лиги мы сможем сократить отставание от «Жироны» и «Реала»
15:52
Де Йонг: «Фелиш – отличный игрок, у него природный талант»
15:01
Хави: «Останется ли Фелиш после этого сезона? Вы должны спросить руководство»
14:55
Ямаль рассказал, как Хави мотивировал его перед дебютом
14:50
Ямаль: «Я не чувствую давления из-за игры за «Барселону»
14:45
Журналист Мартинес: «Араухо показал оборонительный мастер-класс в матче с «Атлетико»
12:46
Хави считает, что ло Чельсо усилит «Барселону», если перейдёт в январе
12:42
Тер Штеген пропустит два месяца, если согласится на операцию
12:23
Фелиш: «Гол в ворота «Атлетико» стал облегчением после того, что я пережил летом»
12:10
Тер Штеген больше не сыграет в 2023 году
11:59
Тер Штегену могут провести операцию на спине
03 Декабря
16:09
«Барселона» получит половину от суммы трансфера Миранды в «Милан»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (20)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Barcelona-Champions
11 Декабря 2023 в 01:30
Веселое получилось каталонское дерби, жаль, что не в пользу Барсы. В очередной раз не впечатлила игра сине-гранатовых, в атаке толком ничего не получалось, так и в обороне был проходной двор. Чем дальше, тем больше склоняюсь к тому, что Хави надо менять, может даже, на весьма популярного ныне Тен Хана:) Я был сторонником его назначения еще 3-4 года назад, не знаю, возможнл , в свете его резалтов в МЮ, это большой риск, но мне кажется, что его стиль, видение и понимание игры больше подойдёт для Барсы, чем для МЮ. По крайней мере, веселее будет, а то с Хави тягомотина сплошная, хотя сегодня матч, особенно в конце был весёлым , богатым на забитые голы. В общем, Барселоне надо что-то менять, однозначно.
Alex1972
11 Декабря 2023 в 01:17
Хави : Барса решила сосредоточиться на ЛЧ.. А-ха-ха-ха..
SpsGod
11 Декабря 2023 в 01:14
Это просто потрясающе! Нет, не поражение Барселоны, а игра Жироны.
Игра на середине поля у Жироны прекрасная, не боятся раскачивать 1 на 1, игра в пас. пас в разрез.

Сезон еще не закончился, но думаю надо убирать Хави по окончанию сезона. Нет поставленной игры, бесконечное катание мяча и все. Так же в Барсе огромное количество бездарных игроков, ну хоть от Дембеле избавились.
Что думаете по поводу ТенХага? Без иронии и сарказма. Конечно двойной риск, все таки репутация такая себе у него теперь, да и если брать его придется как к Хави дать время на раскачку, а учитывая ситуацию в Барсе ждать долго не особо хочется. Не знаю, почему не получается у лысого в МЮ, но будто есть в нем что-то. Аякс играл стильно, чего и Барса хочет, да и у Гвардиолы работал.
Я конечно рад такому ослаблению Барсы и провалу, но у Реала будет меньше мотивации, да и для лиги в целом не выгодно.
pol-black
11 Декабря 2023 в 01:18
хотел я Тен Хага видеть у руля Барсы ещё до Хави, но время показало, что у него с командой складываются непростые отношения. Аякс был полностью его командой, от него не ждали чудес. в МЮ при скромных трансферах ожидания высокие, а игроки уже не могут или не хотят собраться и играть нормально и делают крайним тренера. в Барсе возможна такая же ситуация.
SpsGod
11 Декабря 2023 в 01:28
Cкорее всего так и будет.
pol-black
11 Декабря 2023 в 01:13
Жирона хороша. Барса в принципе тоже не была так уж плоха, были отрезки полного превосходства. НО! проблемы в атаке свели атакующий потенциал на нет. игра Гюндогана, Левандовски и Рафиньи была ужасна. Илкай и Рафинья имели классные моменты, но их удары были или не точны, или как у ребёнка слабы. Левандовски запорол кучу шансов своих. нет забивного форварда сейчас, нет голевой машины. молодёжь многобещающая всё так же продолжает обещать, не более.
в обороне тоже всё не слава богу. Кунде... это недоразумение хоть и играет некоторые матчи хорошо, но сегодня наошибался вволю, и отрицательным результатом. Кристенсен тоже сыграл в первом голе не лучшим образом. Бальде в центре обороны - смешно. Канселу в обороне отрабатывать не хочет совершенно.
хорошо отыграли Араухо и Френки. Пенья мог бы сыграть получше, Тер Штеген вытянул бы один или два мяча.
пока что ничего хорошего не видно. команду колбасит, нет игрового баланса. после хорошей игры с матрасами сегодня попали на команду с лучшей версией себя и профукали важные очки.
надеюсь всё же, что выводы будут сделаны, по всем персоналиям.
Шарипов Тахир
11 Декабря 2023 в 01:26
При нормальном управлении командой выводы должны были быть сделаны ещё в начале сезона, но у Лапорта все прекрасно и у него полное доверие Хави. Но только слепой не видит, что с Хави у Барсы врядли что получится дельное!
Bartimeus
11 Декабря 2023 в 01:08
Оборона, как и ожидалось, никакая. в атаке получше, но что это за реализация. особенно у Левы. Жирону с заслуженной победой, просто молодцы.
Ceroki
11 Декабря 2023 в 01:07
Браво Мичел . Классно играет его команда по ценнику наверное один поляк как вся Жирона . Хави увы не тренер. Кстати вот еще один тренер для замены агронома в Реале . Он и со второй командой Реала брал первое место . Матч классный, но очень удручает состояние Барсы .
Bartimeus
11 Декабря 2023 в 01:13
Состояние обычное, я бы сказал. С любым соперником, играющим в быстрый пас и умеющим контратаковать, у Барсы огромные проблемы. Моменты в атаке создают, но класса реализовать нет.
cabo verde
11 Декабря 2023 в 01:06
вот есть барса
с кучей голден боев (будущие хави-иньеста, ага), сотнями миллионов на трансферы, строительством команды ч.рт возьми какой сезон
и есть жирона и мичел и 1,5 года
и они переплевывают все вышеуказанное на раз два
ну ничего
зато у барсы "команда перспективная"
ждите дальше
Bartimeus
11 Декабря 2023 в 01:09
Чего ждать то?
cabo verde
11 Декабря 2023 в 01:11
игры на топ уровне и трофеев
не знаю какой там проект с хави задумывался
но мне он стал понятен когда айнтрахт легко переехал барсу на ее же поле
Bartimeus
11 Декабря 2023 в 01:20
Да мы уже и не ждем топ игры. Ее как не было 2 года назад, так и сейчас нет. Тоже затрудняюсь ответить, что ждет руководство от Хави - выше он уже не прыгнет.
Шарипов Тахир
11 Декабря 2023 в 01:17
Честно говоря, слабо верится в то, что в этом сезоне Барса сможет завоевать хоть какой то трофей. Скорее ее ждёт пролет по всем турнирам!
Bartimeus
11 Декабря 2023 в 01:22
Да вообще ничего не жду от Барсы в этом сезоне. Хочется просто иногда кайфовать от игры, жаль редко это. Сегодня хоть в атаке что-то интересное было.
pol-black
11 Декабря 2023 в 01:15
сотни миллионов - дела давно минувших дней. сейчас что есть, то есть.
CELTIC FROST
11 Декабря 2023 в 01:06
По ра зи тельно.
gresnik
11 Декабря 2023 в 01:05
не зря я глянул этот шикарный матч....Жирона играет просто...ну у меня нет слов...фантастика...так спокойно в гостях против гранатовых...все игроки четко выполняли свою задачу поставленную Митчелом (ему отдельный респект) кто ,что то делал не так...он кричал и ругался на них))....
пасы 5+
тактика 5+
выдержка эмоциональная 10+..
Шарипов Тахир
11 Декабря 2023 в 01:04
Что можно сказать? Жирона молодцы! Барса отстой, как в атаке, так и в защите! Просто позор! Хави - просто супер отстой! А Лапорта суперсказочник, заявляющий, что Барса выиграет ЛЧ!
Футбол онлайн
Остановлен
Гранада Гранада
Атлетик Б Атлетик Б
0
1
4.40 3.90 1.77
Видео
Окончен
Кадис Кадис
Осасуна Осасуна
1
1
2.85 3.15 2.60
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Жирона Жирона
2
4
1.55 4.80 5.00
Видео
11.12.23 в 23:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Сельта Сельта
2.34 3.35 3.10
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
01:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые с 2018 года пропустила четыре гола в домашнем матче Ла Лиги
01:13 · Испания. Ла Лига
Де Йонг – о поражении от «Жироны»: «Барселона» ещё может вернуться на вершину»
10 Декабря
23:53 · Испания. Ла Лига
Филипе Луис – о главном сожалении в карьере: «Я задел ди Марию, заговорив о его жене»
23:42 · Испания. Ла Лига
Матч «Гранады» и «Атлетика» будет доигран 11 декабря
23:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» может возглавить бывший главный тренер сборной Испании
23:19 · Англия. Премьер-лига
Отец Эндрика рассказал, как игрок едва не перешёл в «Челси» вместо «Реала»
22:48 · Испания. Ла Лига
«Кадис» с «Осасуной» набрали по очку
22:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 11
21:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила состав на игру с «Жироной»
21:27 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Я хочу, чтобы «Жирона» выиграла Ла Лигу, если «Барселоне» это не удастся» 2
21:22 · Испания. Ла Лига
«Гранада» компенсирует болельщикам билеты на матч с «Атлетиком»
21:09 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готовит крупную сумму на трансфер игрока «Барселоны» 1
19:24 · Испания. Ла Лига
Гризманн получил награду как лучший игрок месяца в Ла Лиге
18:30 · Испания. Ла Лига
Мората и Гризманн установили уникальное достижение сезона в топ-5 лигах
18:25 · Испания. Ла Лига
​Павлюченко – о Захаряне: «В АПЛ ему было бы ещё сложнее»
Все новости
Рекомендуем