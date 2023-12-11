«Жирона» забила четыре «Барселоне» в гостях, победила и взлетела на первую строчку Ла Лиги

«Барселона» и «Жирона» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 16-го тура Ла Лиги состоялся 10 декабря на стадионе «Олимпико».
|12'Довбик Артём (0:1)
|(1:1) Левандовски Роберт19'
|40'Гутьеррес Мигель (1:2)
|80'Фернандес Валери (1:3)
|(2:3) Гюндоган Илкай
|Стуани Кристиан (2:4)
Главные преследователи «Реала» сошлись в Каталонии. Соперник вполне ожидаемый («Барселона») и соперник очень неожиданный («Жирона») выясняли, кто же возглавит погоню или таблицу. Формально каталонцы не могли обогнать команду Мичела и уж тем более достать «Реал» даже в случае победы, но преимущество психологическое точно получали. А играть «Барселоне» приходилось уже привычно без Гави, тер Штегена и Иньиго Мартинеса.
Неизвестно, их ли отсутствие сказалось на «Барселоне», но матч каталонцы начали отвратительно. Очень много атак за стартовые 10 минут провели хозяева, опасности создать не смогли, а сами пропустили в первом же выпаде соперника. Ещё и привезли знатно. Коуто по краю отдал на Цыганкова – Кристенсен передачу прервать не сумел. Виктор сместился мимо Араухо, прострелил в центр, а Довбик ударом от штанги открыл счёт – 0:1. «Жирона» повела и продолжила жить под давлением «Барселоны».
На сей раз чуть удачнее действовали футболисты Хави, который, кстати, ни одной замены не произвёл с победного матча против «Атлетико». Два супермомента загубил Рафинья. Сначала бразилец шипами проталкивал мяч в сетку, замыкая прострел Канселу, а затем плотно пробил с линии штрафной площади. Оба раза мяч проскакал в сантиметрах от штанги. Рафинья свои моменты не использовал, зато в промежутке между его опасными ударами отличился Левандовски.
И как раз-таки Рафинья от угла поля метко навесил, Роберт продавил Ивана Мартина и головой пробил над руками Гассаниги. Но «Жирона» славна тем, что ударно проводит концовку тайма. Не стали себя изменять и в этот раз. Иван Мартин пошёл исправляться и отдал передачу на Гутьерреса. Мигеля почему-то никто не встречал, а тот гостеприимством воспользовался. Гутьеррес приблизился к штрафной площади и внешней стороной стопы закрутил в ближнюю «девятку» - 1:2. Очень красивый гол получился.
Атак «Барселоны» кончено же стало больше. Но Левандовски никак не мог сделать дубль, хотя моментов поляку создавали предостаточно. Педри на углу вратарской нашёл форварда, тот в касание пытался проткнуть мимо Гассаниги – не сумел. Затем Де Йонг дальним ударом проверил голкипера, а тот неудачно отразил перед собой. Отскок взял Роберт, вот только направить мяч в створ не сумел. Время шло, атак «Барселоны» было много, а вот счёт не менялся.
Активно включился уже и Гюндоган, который стал бомбардировать ворота со средней дистанции. Крутил Илкай с дуги штрафной площади два раза, воспользовавшись скидками Левандовски и Фелиша. Оба раза было опасно, но оба раза чуть мимо створа. «Жирона» у чужих ворот почти не появлялась, однако гостям это никак не помешало победить. Ещё и третий мяч забить в концовке. Гассанига вынес далеко, Стуани подвинул Араухо и сбросил в центр. Валери Фернандес опередил Кунде и пробил точно в «шестёрку» - 1:3.
А в компенсированное время ещё обмен голами состоялся. Начала «Барселона». Минимальным поражение сделал Гюндоган. Илкай получил мяч от Торреса, развернул опекуна и пальнул в «девятку» - 2:3. Статус-кво восстановил Стуани. Савио аккуратно подрезал на угол вратарской, а Кристиан оттуда расстрелял Пенью - 2:4. Команда Мичела победила «Барселону» в гостях и взлетела на первое место в Ла Лиге. «Жирона» продолжает удивлять!
Игра на середине поля у Жироны прекрасная, не боятся раскачивать 1 на 1, игра в пас. пас в разрез.
Сезон еще не закончился, но думаю надо убирать Хави по окончанию сезона. Нет поставленной игры, бесконечное катание мяча и все. Так же в Барсе огромное количество бездарных игроков, ну хоть от Дембеле избавились.
Что думаете по поводу ТенХага? Без иронии и сарказма. Конечно двойной риск, все таки репутация такая себе у него теперь, да и если брать его придется как к Хави дать время на раскачку, а учитывая ситуацию в Барсе ждать долго не особо хочется. Не знаю, почему не получается у лысого в МЮ, но будто есть в нем что-то. Аякс играл стильно, чего и Барса хочет, да и у Гвардиолы работал.
Я конечно рад такому ослаблению Барсы и провалу, но у Реала будет меньше мотивации, да и для лиги в целом не выгодно.
в обороне тоже всё не слава богу. Кунде... это недоразумение хоть и играет некоторые матчи хорошо, но сегодня наошибался вволю, и отрицательным результатом. Кристенсен тоже сыграл в первом голе не лучшим образом. Бальде в центре обороны - смешно. Канселу в обороне отрабатывать не хочет совершенно.
хорошо отыграли Араухо и Френки. Пенья мог бы сыграть получше, Тер Штеген вытянул бы один или два мяча.
пока что ничего хорошего не видно. команду колбасит, нет игрового баланса. после хорошей игры с матрасами сегодня попали на команду с лучшей версией себя и профукали важные очки.
надеюсь всё же, что выводы будут сделаны, по всем персоналиям.
с кучей голден боев (будущие хави-иньеста, ага), сотнями миллионов на трансферы, строительством команды ч.рт возьми какой сезон
и есть жирона и мичел и 1,5 года
и они переплевывают все вышеуказанное на раз два
ну ничего
зато у барсы "команда перспективная"
ждите дальше
не знаю какой там проект с хави задумывался
но мне он стал понятен когда айнтрахт легко переехал барсу на ее же поле
пасы 5+
тактика 5+
выдержка эмоциональная 10+..
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