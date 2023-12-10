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Филипе Луис – о главном сожалении в карьере: «Я задел ди Марию, заговорив о его жене»

10 Декабря 2023 • 23:53 Комментировать
Сан-Паулу
1:0
Фламенго

Бывший футболист мадридского «Атлетико» и сборной Бразилии Филипе Луис вспомнил о самом неприятном инциденте в своей карьере.

«Моё самое большое сожаление связано с Анхелем ди Марией. Агуэро сказал мне, что он пропадёт, выключится из игры, если я заговорю о его жене. Я сделал это – и он действительно пропал. Я очень пожалел об этом, когда пришёл домой. Мне очень жаль, что я так поступил», – приводит Madrid Zone слова 38-летнего бразильца.

Напомним, что Филипе Луис недавно завершил игровую карьеру. С 2019 года он представлял цвета «Фламенго», а ранее выступал за мадридский «Атлетико», лондонский «Челси» и другие статусные клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фламенго Анхель Ди Мария Серхио Агуэро Филипе Луис ещё теги

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