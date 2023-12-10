Матч «Гранады» и «Атлетика» будет доигран 11 декабря

Матч испанской Примеры между «Гранадой» и «Атлетиком» будет доигран завтра, 11 декабря. Об этом официально сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Напомним, что воскресный матч был прерван из-за умершего на трибунах болельщика на 18-й минуте – у него остановилось сердце, а подоспевшие оперативно врачи стадиона не смогли спасти ему жизнь. С 18-й минуты матч и будет продолжен – командам осталось доиграть 72 минуты. По ходу незавершённого матча басков уже успел вывести вперёд Иньяки Уильямс, счёт на табло перед приостановкой игры был 1:0 в пользу гостей.