«Кадис» с «Осасуной» набрали по очку

Давно не побеждавшие «Кадис» и «Осасуна» провели матч 16-го тура Ла Лиги. В середине первого тайма хозяева повели, Иван Алехо навесил, а Рохер Марти головой отправил мяч в цель. Мойсес Гомес едва не отличился, но его удар был в последний момент блокирован. После перерыва пенальти в пользу гостей, и Анте Будимир реализовал момент - 1:1.
«Кадис» увеличил отрыв от зоны вылета до четырех очков, противник делит 12-е место.
Протокол игры
|(1:0) Рохер Марти19'
|70'Будимир Анте (1:1)
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Хименес Фали•Мбайе Мамаду•Эрнандес Хави V75' (Пирес Лукас (75') •Алехо Иван 68'76' (Окампо Брайан (76') •Алекс Фернандес•Алькарас Рубен•Мачис Дарвин58' (Собрино Рубен (58') •Рамос Кристофер76' (Макси Гомес (76') •Рохер Марти
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Унаи Гарсия• 9'Гарсия Давид III•Круз Хуан• 87'Орос Аймар78' (Ибаньес Пабло (78') •Торро Лукас46' (Муньос Икер (46') •Гомес Мойсес87' (Монкайола Хон (87') •Гарсия Рубен90' (Арнаис Хосе (90') •Будимир Анте•Авила Эсекьель90' (Видаль Начо (90')
10 декабря. Стадион "Нуэво Мирандилья".
Бан пользователя