«Кадис» с «Осасуной» набрали по очку

Давно не побеждавшие «Кадис» и «Осасуна» провели матч 16-го тура Ла Лиги. В середине первого тайма хозяева повели, Иван Алехо навесил, а Рохер Марти головой отправил мяч в цель. Мойсес Гомес едва не отличился, но его удар был в последний момент блокирован. После перерыва пенальти в пользу гостей, и Анте Будимир реализовал момент - 1:1.

«Кадис» увеличил отрыв от зоны вылета до четырех очков, противник делит 12-е место.