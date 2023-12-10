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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Кадис» с «Осасуной» набрали по очку

10 Декабря 2023 • 22:48 Комментировать
Кадис
1:1
Осасуна

Давно не побеждавшие «Кадис» и «Осасуна» провели матч 16-го тура Ла Лиги. В середине первого тайма хозяева повели, Иван Алехо навесил, а Рохер Марти головой отправил мяч в цель. Мойсес Гомес едва не отличился, но его удар был в последний момент блокирован. После перерыва пенальти в пользу гостей, и Анте Будимир реализовал момент - 1:1.

«Кадис» увеличил отрыв от зоны вылета до четырех очков, противник делит 12-е место.

Протокол игры  
Кадис1:1Осасуна
(1:0) Рохер Марти19'  
  70'Будимир Анте (1:1)
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакХименес ФалиМбайе МамадуЭрнандес Хави V 75' (Пирес Лукас ( 75') Алехо Иван  68' 76' (Окампо Брайан ( 76') Алекс ФернандесАлькарас РубенМачис Дарвин 58' (Собрино Рубен ( 58') Рамос Кристофер 76' (Макси Гомес ( 76') Рохер Марти
Запасные: Негредо АльвароХиль ДавидМере ХорхеСан Эметерио ФедеСальдуа ХосебаГвардиола СерхиМари ХосеНаварро Роберто
Эррера СерхиоАресо ХесусУнаи Гарсия  9'Гарсия Давид IIIКруз Хуан  87'Орос Аймар 78' (Ибаньес Пабло ( 78') Торро Лукас 46' (Муньос Икер ( 46') Гомес Мойсес 87' (Монкайола Хон ( 87') Гарсия Рубен 90' (Арнаис Хосе ( 90') Будимир АнтеАвила Эсекьель 90' (Видаль Начо ( 90')
Запасные: Валенсия ПаблоГарсия РаульАйтор ФернандесБрашанац ДаркоЭррандо Хорхе
10 декабря. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Кадис

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