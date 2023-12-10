«Барселона» объявила состав на игру с «Жироной»

Центральным матчем шестнадцатого тура испанского чемпионата станет встреча «Барселоны» и «Жироны», занимающих второе и третье место в турнирной таблице чемпионата. Накануне игры наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес объявил состав, который выйдет на поле с первых минут матча.

«Барселона»: Иньяки Пенья, Канселу, Араухо, Педри, Левандовски, Рафинья, Жоау Фелиш, Кристенсен, Френки де Йонг, Гюндоган, Кунде.

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