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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Я хочу, чтобы «Жирона» выиграла Ла Лигу, если «Барселоне» это не удастся»

10 Декабря 2023 • 21:27 Комментировать (1)
Барселона
...
Жирона
1 1.50 X 5.30 2 6.00
Через 1 ч. 13 мин.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что отдаёт предпочтение «Жироне» среди конкурентов в борьбе за чемпионство.

На данный момент «сине-гранатовые» отстают от своих соседей на четыре очка. Сегодня команды проведут очный матч – в случае успеха «Жирона» обойдёт мадридский «Реал» и единолично возглавит турнирную таблицу.

«Если «Барселона» не сможет выиграть Ла Лигу, я бы хотел, чтобы это сделала «Жирона». Это каталонский клуб, он представляет регион», – цитирует Barca Universal Лапорту.

Встреча «Барселона» – «Жирона» стартует в 23:00 по московскому времени. События матча будут освещаться на сайте LiveResult.

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Комментарии (1)
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Sparrow88
10 Декабря 2023 в 21:36
Лапорта начинает бесить! Каждый день трендит какую-то хрень. Никто из других президентов не трендит столько, сколько он.
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