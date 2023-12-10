Лапорта: «Я хочу, чтобы «Жирона» выиграла Ла Лигу, если «Барселоне» это не удастся»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что отдаёт предпочтение «Жироне» среди конкурентов в борьбе за чемпионство.

На данный момент «сине-гранатовые» отстают от своих соседей на четыре очка. Сегодня команды проведут очный матч – в случае успеха «Жирона» обойдёт мадридский «Реал» и единолично возглавит турнирную таблицу.

«Если «Барселона» не сможет выиграть Ла Лигу, я бы хотел, чтобы это сделала «Жирона». Это каталонский клуб, он представляет регион», – цитирует Barca Universal Лапорту.

Встреча «Барселона» – «Жирона» стартует в 23:00 по московскому времени. События матча будут освещаться на сайте LiveResult.