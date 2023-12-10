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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» компенсирует болельщикам билеты на матч с «Атлетиком»

10 Декабря 2023 • 21:22 Комментировать
Гранада
0:1
Атлетик Б

Вечером воскресенья в чемпионате Испании произошло печальное событие. Во время матча «Гранада» - «Атлетик» у одного из болельщиков остановилось сердце, спасти его медперсоналу стадиона «Гранады» не удалось. Матч был остановлен, а после – отменён. Доиграть оставшиеся 72 минуты матча командам предстоит позднее, когда – решат в ближайшее время.

Пресс-служба клуба в соцсетях заявила, что болельщикам компенсируют стоимость билетов. Также их попросили сохранить свои билеты на сегодняшнюю игру, так как в будущем матч будет доигран. Игра «Гранада» - «Атлетик» была приостановлена на 18-й минуте при счёте 1:0 в пользу гостей.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Атлетик Бильбао

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ГРАНАДА АТЛЕТИК Б
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