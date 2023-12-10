Во время матча «Гранада» - «Атлетик» умер болельщик, игра отменена

Во время матча испанской Примеры между «Гранадой» и «Атлетиком» из Бильбао у одного из болельщиков на стадионе остановилось сердце. Как сообщает Marca, игру приостановили на 18-й минуте, а врачи «Гранады» отправились помогать болельщику на трибуну с дефибриллятором. Спасти его жизнь, к сожалению, не удалось.

В итоге матч было решено отменить, о чём болельщикам и игрокам было сообщено на стадионе по громкой связи. Все присутствующие ответили аплодисментами в память о погибшем болельщике.

Игра остановилась при счёте 1:0 в пользу «Атлетика» - свою команду вперёд вывел Иньяки Уильямс. В ближайшее время лига решит, когда 72 оставшихся минуты встречи будут доиграны.