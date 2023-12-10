Гризманн получил награду как лучший игрок месяца в Ла Лиге

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в воскресенье получил награду как лучший футболист испанской Ла Лиги по итогам ноября. В прошлом месяце Гризманн провёл в чемпионате Испании три матча. В них француз записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Напомним, что в воскресенье «Атлетико» обыграл на своём поле «Альмерию» со счётом 2:1. Набрав три очка, команда Диего Симеоне обошла «Барселону» по дополнительным показателям при равенстве очков.

Следующий матч «Атлетико» проведёт 13 декабря – против «Лацио» на своём поле в Лиге чемпионов.