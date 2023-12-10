Мората и Гризманн установили уникальное достижение сезона в топ-5 лигах

Игроки атаки мадридского «Атлетико» Альваро Мората и Антуан Гризманн установили уникальное достижение для своего клуба в рамках текущего сезона. «Матрасники» стали первой командой среди представителей топ-5 сильнейших лиг Европы, два игрока которой оформили 13 и более мячей. В рейтинге учитывались все официальные матчи клуба во всех турнирах, а не только чемпионат Испании.

Как сообщает Opta Sports, Мората забил сегодня в ворота «Альмерии» свой 13-й гол в сезоне. Также 13 голов уже было в активе Гризманна.

«Матрасники» после 15 туров испанской Примеры идут на третьем месте с 34 баллами.