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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Павлюченко – о Захаряне: «В АПЛ ему было бы ещё сложнее»

10 Декабря 2023 • 18:25 Комментировать

В субботней игре против «Вильярреала» полузащитник Арсен Захарян отметился первым результативным действием в составе «Реал Сосьедада». Комментарий на этот счёт дал бывший футболист сборной России Роман Павлюченко.

«Ну хорошо, пусть их будет ещё больше. Пока у него идёт процесс адаптации, сложно как-то оценивать игру Арсена. Правильное ли решение – переход в «Реал Сосьедад»? Не возьмусь судить. В АПЛ ему было бы ещё сложнее, чем в Ла Лиге», - цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Напомним, что Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе. Российский футболист провёл за испанский клуб уже 15 матчей.

На текущий момент «Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Реал Сосьедад Арсен Захарян ещё теги
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