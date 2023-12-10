«Атлетико» со скользким счётом одолел «Альмерию»

В 16-м туре Ла Лиги «Атлетико» играл против «Альмерии». Главный аутсайдер соревнований дал бой «матрасникам», даже чаще бил по воротам и подал 14 угловых против 3 у мадридцев. Уже в дебюте Антуан Гризманн в падении поразил цель, но гол отменили из-за офсайда. Анхель Корреа с носка зарядил рядом со штангой. Тут же Гризманн отобрал мяч и сыграл на Альваро Морату, который убрал в сторону защитника и голкипера и открыл счет. Несколько минут, и «Атлетико» разыграл мяч до верного, а Корреа переправил его в пустой угол - 2:0. Родриго де Пауль со штрафного бил под перекладину, и вратарь чудом выручил. На стыке таймов Лео Баптистао дважды расстреливал ворота, и Ян Облак был на высоте. Алехандро Посо пробил, рикошет от Баптистао, вратарь помешал мячу влететь в сетку, но Лео добил - 2:1.

«Атлетико» догнал «Барселону» на третьем месте, соперник - последний.