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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» со скользким счётом одолел «Альмерию»

10 Декабря 2023 • 18:08 Комментировать
Атлетико М
2:1
Альмерия

В 16-м туре Ла Лиги «Атлетико» играл против «Альмерии». Главный аутсайдер соревнований дал бой «матрасникам», даже чаще бил по воротам и подал 14 угловых против 3 у мадридцев. Уже в дебюте Антуан Гризманн в падении поразил цель, но гол отменили из-за офсайда. Анхель Корреа с носка зарядил рядом со штангой. Тут же Гризманн отобрал мяч и сыграл на Альваро Морату, который убрал в сторону защитника и голкипера и открыл счет. Несколько минут, и «Атлетико» разыграл мяч до верного, а Корреа переправил его в пустой угол - 2:0. Родриго де Пауль со штрафного бил под перекладину, и вратарь чудом выручил. На стыке таймов Лео Баптистао дважды расстреливал ворота, и Ян Облак был на высоте. Алехандро Посо пробил, рикошет от Баптистао, вратарь помешал мячу влететь в сетку, но Лео добил - 2:1.

«Атлетико» догнал «Барселону» на третьем месте, соперник - последний.

Протокол игры  
Атлетико М2:1Альмерия
(1:0) Мората Альваро17'  
(2:0) Корреа Анхель22'  
  62'Баптистао Лео (2:1)
Облак ЯнСавич СтефанВитсель АксельАспиликуэта Сесар 75' (Хименес Хосе ( 75') Льоренте МаркосЛино Сэмуел 75' (Рикельме Родриго ( 75') Де Пауль Родриго 61' (Ньигес Сауль ( 61') Коке Хорхе  90'Корреа Анхель 75' (Молина Науэль ( 75') Гризманн АнтуанМората Альваро 60' (Депай Мемфис ( 60')
Запасные: Эрмосо МариоМандава РейнилдуГрбич ИвоГалан ХавиСёюнджю ЧагларГомис АнтониоБелаид Райан
Максимиану ЛуишБрандарис ХуанМонтес СесарГонсалес ЭдгарПосо Алехандро 85' (Пуигмаль Арнау ( 85') Акиеме СерхиоРобертоне Лукас 86' (Баба Иддрису ( 86') Лопи ДионАррибас СерхиоБаптистао ЛеоЭмбарба Адриан 85' (Рамазани Ларжи ( 85')
Запасные: Сентельес АлехандроСанка Чами МарчианоМартинес ФернардоМендес УбуланЛазароКаики Да СилваФетталь Дими РашадМариньо Диего
10 декабря. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альмерия

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