Маркос Алонсо получил травму, игрок пропустит матч с «Жироной»

Левый защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо не поможет своей команде в ближайшем матче чемпионата Испании против «Жироны», который состоится сегодня вечером.

Официальный сайт «Барселоны» сообщил, что испанец получил травму спины, которая не позволит ему сыграть как минимум в сегодняшнем поединке с «Жироной». Точные сроки восстановления Алонсо пока неизвестны.

Напомним, Маркос в этом сезоне не пользуется доверием со стороны тренера Хави Эрнандеса и получает мало игровой практики. Это является главной причиной, по которой футболист хочет покинуть команду в конце сезона на правах свободного агента.