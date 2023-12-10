«Атлетико» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В рамках 16-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Альмерии».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Атлетико М - Альмерия
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Протокол игры
|(1:0) Мората Альваро17'
|(2:0) Корреа Анхель22'
Облак Ян•Савич Стефан•Витсель Аксель•Аспиликуэта Сесар•Льоренте Маркос•Лино Сэмуел•Де Пауль Родриго•Коке Хорхе•Корреа Анхель•Гризманн Антуан•Мората Альваро
Максимиану Луиш•Брандарис Хуан•Монтес Сесар•Гонсалес Эдгар•Посо Алехандро•Акиеме Серхио•Робертоне Лукас•Лопи Дион•Аррибас Серхио•Баптистао Лео•Эмбарба Адриан
10 декабря. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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