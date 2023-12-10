Известный испанский нападающий готовится к переезду в Саудовскую Аравию

Опытный испанский нападающий Яго Аспас может покинуть «Сельту и перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям журналистов, в услугах 36-летнего центрфорварда заинтересованы два клуба. Речь идет об «Аль-Иттифаке» и «Аль-Фатехе». Переход, скорее всего, будет оформлен в предстоящее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в пять миллионов евро. Контракт Аспаса с клубом из Виго рассчитан до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Яго провел 15 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и четыре голевые передачи. Он играет за «Сельту» с 2015 года.