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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Команде нужен сильный Мората»

10 Декабря 2023 • 12:08 Комментировать
Атлетико М
...
Альмерия
1 1.19 X 7.80 2 15.00
Через 1 ч. 18 мин.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о безголевой серии нападающего своей команды Альваро Мораты.

Напомним, что 31-летний футболист не забивает уже в трёх турах чемпионата Испании подряд. По мнению Симеоне, команда должна создавать для своего нападающего больше возможностей забить гол.

«Очень важно работать на благо команды, это именно то, что делает Альваро. В последнем матче у него был только один голевой момент. Морате нужна команда, а команде нужен сильный Мората», — цитирует Симеоне Marca.

В текущем сезоне Мората провёл за «Атлетико» 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. В 16-м туре Ла Лиги «матрасники» встретятся с «Альмерией». Этот матч состоится сегодня, 10 декабря, и начнётся он в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората Диего Симеоне ещё теги

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