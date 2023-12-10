Симеоне: «Команде нужен сильный Мората»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о безголевой серии нападающего своей команды Альваро Мораты.

Напомним, что 31-летний футболист не забивает уже в трёх турах чемпионата Испании подряд. По мнению Симеоне, команда должна создавать для своего нападающего больше возможностей забить гол.

«Очень важно работать на благо команды, это именно то, что делает Альваро. В последнем матче у него был только один голевой момент. Морате нужна команда, а команде нужен сильный Мората», — цитирует Симеоне Marca.

В текущем сезоне Мората провёл за «Атлетико» 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. В 16-м туре Ла Лиги «матрасники» встретятся с «Альмерией». Этот матч состоится сегодня, 10 декабря, и начнётся он в 16:00 по московскому времени.