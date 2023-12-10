Алонсо уже принял решение покинуть «Барселону» летом

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо уже принял решение покинуть свою команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Напомним, в июне у фуллбека истекает контракт с «сине-гранатовыми».

Как и отмечалось ранее, Алонсо не устраивает количество игровой практики в этом сезоне. Футболист понимает, что главный тренер Хави Эрнандес не доверяет ему, поэтому хочет покинуть клуб летом.

Алонсо ранее был связан с клубами из Саудовской Аравии и возвращением в Английскую премьер-лигу. Напомним, Маркос подписал контракт с «Барселоной» летом 2022 года, покинув перед этим лондонский «Челси».