Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе переходит в «Реал» - трансфер согласован

10 Декабря 2023 • 11:19 Комментировать (3)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе переходит в мадридский «Реал». Как стало известно Sport.fr, «королевский» клуб договорился с парижанами о трансфере 24-летнего звездного футболиста.

Чемпион Лиги 1 получит хорошую денежную компенсацию, размер которой не разглашается. В «Реале» Мбаппе будет зарабатывать 35 миллионов евро в год, что сделает француза самым высокооплачиваемым игроком команды.

Срок действующего контракта Килиана с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 14 матчей, забил 15 мячей и отдал четыре ассиста.

«ПСЖ» придумал, как отговорить Мбаппе от перехода в «Реал»

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ColFor
10 Декабря 2023 в 11:58
То есть они будут покупать его зимой? А зачем? Перес же не собирался платить. А летом вообще Мбаппе станет свободным агентом. Не сходится как-то.
Evgen 86
10 Декабря 2023 в 11:45
Думаю ещё много новостей выйдет по поводу этого перехода
9Orlov 9
10 Декабря 2023 в 11:28
Наконец-то эпопея с переходом заканчивается. 👣
Футбол онлайн
10.12.23 в 16:00
Атлетико М Атлетико М
Альмерия Альмерия
1.27 6.40 9.40
Видео
10.12.23 в 18:15
Гранада Гранада
Атлетик Б Атлетик Б
4.40 3.90 1.77
Видео
10.12.23 в 20:30
Кадис Кадис
Осасуна Осасуна
2.85 3.15 2.60
Видео
10.12.23 в 23:00
Барселона Барселона
Жирона Жирона
1.55 4.80 5.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
11:26 · Испания. Ла Лига
Алонсо уже принял решение покинуть «Барселону» летом
11:21 · Германия. Бундеслига
Араухо отказался от перехода в «Баварию» в январе, но летом трансфер возможен
10:13 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал осечку «Реала» в матче с «Бетисом»
10:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру Лунина за «Реал»
00:58 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» быстро забила и удержала победу в матче с «Севильей»
09 Декабря
23:46 · Испания. Ла Лига
​Дардер рассказал о несостоявшемся трансфере в «Барселону»
22:29 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» за несколько минут разгромил «Вильярреал»
22:27 · Испания. Ла Лига
Мостовой: «Удивился, когда Захарян вышел в стартовом составе, он молодец!»
21:18 · Испания. Ла Лига
Захарян оформил первое голевое действие за «Реал Сосьедад» 1
20:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Бетис» не заслуживал поражения»
20:44 · Испания. Ла Лига
«Црвена Звезда» установила мировой рекорд – белградцы не проигрывают 122 матча дома
20:22 · Испания. Ла Лига
В Ла Лиге завтра может смениться лидер 1
20:11 · Испания. Ла Лига
«Бетис» отобрал очки у «Реала» 12
20:00 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
19:31 · Испания. Ла Лига
​Захарян – в основе «Реал Сосьедада» на матч против «Вильярреала»
Все новости
Рекомендуем