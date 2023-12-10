Мбаппе переходит в «Реал» - трансфер согласован

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе переходит в мадридский «Реал». Как стало известно Sport.fr, «королевский» клуб договорился с парижанами о трансфере 24-летнего звездного футболиста.

Чемпион Лиги 1 получит хорошую денежную компенсацию, размер которой не разглашается. В «Реале» Мбаппе будет зарабатывать 35 миллионов евро в год, что сделает француза самым высокооплачиваемым игроком команды.

Срок действующего контракта Килиана с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 14 матчей, забил 15 мячей и отдал четыре ассиста.

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