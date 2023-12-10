Анчелотти прокомментировал осечку «Реала» в матче с «Бетисом»

В матче чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде расписал мировую с «Бетисом» (1:1). Об этом поединке поделился мнением главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Мы провели хороший матч. Результат закономерный. «Реал» пропустил мяч, когда доминировал на поле. Но стоит признать, что в этом матче соперник не заслуживал поражения. «Бетис» показал хороший футбол. Иногда все происходит не так, как нам хотелось бы», - передает слова специалиста Sport.es.

После этой встречи «королевский» клуб набрал 39 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице испанского чемпионата.