Анчелотти оценил игру Лунина за «Реал»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру украинского вратаря Андрея Лунина во вчерашнем поединке Ла Лиги против севильского «Бетиса». Матч завершился вничью со счетом 1:1.
«Лунин продемонстрировал хорошую игру. Он показал свою индивидуальность и уверенность. Посмотрим, что произойдет в следующем поединке», - передает слова итальянца Managing Madrid.
В текущем сезоне Андрей провел за мадридский гранд восемь поединков, в которых пропустил пять мячей. В четырех играх украинец сохранил ворота на замке.
«Реал» набрал 39 баллов и занимает первое место в таблице чемпионата Испании.
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