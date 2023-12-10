Анчелотти оценил игру Лунина за «Реал»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру украинского вратаря Андрея Лунина во вчерашнем поединке Ла Лиги против севильского «Бетиса». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Лунин продемонстрировал хорошую игру. Он показал свою индивидуальность и уверенность. Посмотрим, что произойдет в следующем поединке», - передает слова итальянца Managing Madrid.

В текущем сезоне Андрей провел за мадридский гранд восемь поединков, в которых пропустил пять мячей. В четырех играх украинец сохранил ворота на замке.

«Реал» набрал 39 баллов и занимает первое место в таблице чемпионата Испании.