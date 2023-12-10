«Мальорка» быстро забила и удержала победу в матче с «Севильей»

В 16-м туре Ла Лиги пересеклись давно не побеждавшие «Мальорка» и «Севилья». На 11-й минуте Кайл Ларин открыл счет. Адриа Педроса поразил цель после перерыва, но ВАР помог арбитру отменить гол, был фол. У гостей суммарно больше 15 ударов, но забить по правилам им так и не удалось.
Победа 1:0 позволила «Мальорке» выйти на 15-е место и подвинуть оттуда соперника.
Протокол игры
|(1:0) Ларин Кайл11'
Райкович Предраг•Вальент Мартин69' (Гонсалес Джованни (69') •Раильо Антонио•Настасич Матия•Маффео Пабло•Коста Хауме 68'69' (Лато Тони (69') •Родригес Даниэль I81' (Санчес Антонио (81') •Маскарель Омар•Саму Кошта•Дардер Серхи81' (Ману Морланес (81') •Ларин Кайл64' (Пратс Абдон (64') 90'
Дмитрович Марко•Хуанлу Санчес•Гудель Неманья•Рамос Серхио•Педроса Адриа87' (Салас Кике (87') •Соу Джибрил84' (Торрес Оливер (84') •Сумаре Бубакари• 75'Ракитич Иван•Окампос Лукас•Эн-Несири Юссеф• 45'Лукебакио Доди33' (Янузай Аднан (33')
09 декабря.
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