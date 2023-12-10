«Мальорка» быстро забила и удержала победу в матче с «Севильей»

В 16-м туре Ла Лиги пересеклись давно не побеждавшие «Мальорка» и «Севилья». На 11-й минуте Кайл Ларин открыл счет. Адриа Педроса поразил цель после перерыва, но ВАР помог арбитру отменить гол, был фол. У гостей суммарно больше 15 ударов, но забить по правилам им так и не удалось.

Победа 1:0 позволила «Мальорке» выйти на 15-е место и подвинуть оттуда соперника.