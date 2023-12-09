​Дардер рассказал о несостоявшемся трансфере в «Барселону»

Звезда «Эспаньола» и «Мальорки» Серхи Дардер минувшим летом мог оказаться в каталонской «Барселоне», но трансфер сорвался. С ним поговорили журналисты El Mundo Deportivo, спросившие Дардера, действительно ли он был близок к тому, чтобы стать игроком «Барселоны»:

- Да, возможность была. И мне пришлось крепко подумать. Отказаться от такой возможности нелегко. Лучше думать на холодную голову. Я не хотел покидать «Эспаньол», хотя в итоге именно это и сделал, перейдя в «Мальорку». Там интерес был куда более серьезным, - цитирует слова Дардера источник.

Ранее Дардер успел поиграть за французский «Лион».