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​Дардер рассказал о несостоявшемся трансфере в «Барселону»

09 Декабря 2023 • 23:46 Комментировать

Звезда «Эспаньола» и «Мальорки» Серхи Дардер минувшим летом мог оказаться в каталонской «Барселоне», но трансфер сорвался. С ним поговорили журналисты El Mundo Deportivo, спросившие Дардера, действительно ли он был близок к тому, чтобы стать игроком «Барселоны»:

- Да, возможность была. И мне пришлось крепко подумать. Отказаться от такой возможности нелегко. Лучше думать на холодную голову. Я не хотел покидать «Эспаньол», хотя в итоге именно это и сделал, перейдя в «Мальорку». Там интерес был куда более серьезным, - цитирует слова Дардера источник.

Ранее Дардер успел поиграть за французский «Лион».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Дардер
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