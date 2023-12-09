«Реал Сосьедад» за несколько минут разгромил «Вильярреал»

В 16-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Реал Сосьедад». Всё решилось в этой паре на последних минутах первого тайма, когда гости забили сразу три гола подряд. После подачи углового на ближнюю штангу Микель Мерино сыграл на опережение и головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. Снова корнер, Арсен Захарян наносил удар, а Мартин Субименди у линии вратарской удачно подставил ногу - 0:2. Тут же гости разыграли до верного еще одну атаку, решающий удар нанес Такефуса Кубо. Садик Умар получил мяч на оперативное пространство и в итоге не смог обыграть голкипера. У соперника Херард Морено пытался перебросить вратаря и не попал в створ.

«Реал Сосьедад» вышел на пятое место, соперник - делит 12-е.