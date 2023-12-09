«Реал Сосьедад» за несколько минут разгромил «Вильярреал»

В 16-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Реал Сосьедад». Всё решилось в этой паре на последних минутах первого тайма, когда гости забили сразу три гола подряд. После подачи углового на ближнюю штангу Микель Мерино сыграл на опережение и головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. Снова корнер, Арсен Захарян наносил удар, а Мартин Субименди у линии вратарской удачно подставил ногу - 0:2. Тут же гости разыграли до верного еще одну атаку, решающий удар нанес Такефуса Кубо. Садик Умар получил мяч на оперативное пространство и в итоге не смог обыграть голкипера. У соперника Херард Морено пытался перебросить вратаря и не попал в створ.
«Реал Сосьедад» вышел на пятое место, соперник - делит 12-е.
Протокол игры
|38'Мерино Микель (0:1)
|41'Субименди Мартин (0:2)
|45'Кубо Такефуса (0:3)
Йоргенсен Филип•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль•Куэнка Хорхе•Педраса Альфонсо• 49'Альтимира Адриа46' (Ахомач Илиас (46') •Капу Этьен• 22'Парехо Даниэль•Баэна Алехандро•Морено Херард•Моралес Луис74' (Сорлот Александр (74')
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Ариц Элустондо•Субельдия Игор59' (Пачеко Хон (59') •Тирни Киран•Браис Мендес31' (Туррьентес Беньят (31') •Субименди Мартин• 60'Мерино Микель•Захарян Арсен78' (Муньос Айхен (78') •Кубо Такефуса•Умар Садик78' (Фернандес Карлос (78')
09 декабря. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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