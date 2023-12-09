Мостовой: «Удивился, когда Захарян вышел в стартовом составе, он молодец!»

Бывший российский футболист чемпионата Испании Александр Мостовой поздравил с почином Арсена Захаряна. Экс-динамовец вечером оформил голевую передачу в матче против «Вильярреала» на выезде, его команда одержала разгромную победу со счётом 3:0.

«Думал, он не выйдет в старте против «Вильярреала». Газеты писали, что он сыграл неважно в Кубке, я был очень удивлен. Захарян — молодец! Главное, что играет», - рассказал Мостовой для «Спорт-Экспресса».

Голевое действие стало для Арсена первым в форме «Реал Сосьедада» с момента перехода в клуб летом из московского «Динамо».