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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян оформил первое голевое действие за «Реал Сосьедад»

09 Декабря 2023 • 21:18 Комментировать
Вильярреал
0:3
Реал Сосьедад
1 3.50 X 3.50 2 2.15
2-й тайм

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян смог записать на свой счёт первый результативный балл.

На данный момент «Реал Сосьедад» проводит гостевой матч против «Вильярреала» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. На 41-й минуте 20-летний Захарян нанес удар по воротам из-за пределов штрафной площади, но под мяч подставил ногу Мартин Субеменди, который и поразил ворота соперника.

Стоит сказать, что для оформления первого голевого действия в сан-себастьянском клубе Захаряну потребовалось 15 матчей.

Следить за всеми событиями встречи «Вильярреала» и «Реал Сосьедада» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян Мартин Субименди ещё теги

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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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