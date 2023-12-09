Захарян оформил первое голевое действие за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян смог записать на свой счёт первый результативный балл.

На данный момент «Реал Сосьедад» проводит гостевой матч против «Вильярреала» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. На 41-й минуте 20-летний Захарян нанес удар по воротам из-за пределов штрафной площади, но под мяч подставил ногу Мартин Субеменди, который и поразил ворота соперника.

Стоит сказать, что для оформления первого голевого действия в сан-себастьянском клубе Захаряну потребовалось 15 матчей.

Следить за всеми событиями встречи «Вильярреала» и «Реал Сосьедада» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.